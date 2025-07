Dazi: opposizioni chiedono informativa Meloni, 'accordo è come nuova pandemia'**

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Le opposizioni chiedono alla premier Giorgia Meloni di andare in aula a riferire sull'accordo sui dazi. "Chiediamo un'informativa urgente della premier Giorgia Meloni", ha esordito Chiara Appendino dei 5 Stelle. L'accordo sui dazi è "un disastro e chi nega questo, mente sapendo di mentire. Ma come si fa a dire che va tutto bene? E' un disastro totale.

Questa è una nuova pandemia, le nostre imprese stanno vivendo una nuova pandemia. La presidente Von der Leyen entrerà nei libri di storia come quella che si è inginocchiata ed ha umiliato tutti noi europei: deve andarsene a casa. E non è che Von der Leyen ha agito da sola, ha dei complici: il governo ritiri Fitto dalla commissione. Ma mi rivolgo anche agli amici del centrosinistra: come si può sostenere ancora Von der Leyen?".

Alla richiesta di informativa si è unita Avs con Angelo Bonelli: "L'accordo con Trump delinea un disastro economico e sociale. Spero Meloni venga in aula a dare una risposta alle imprese italiane e ci deve spiegare cosa intende fare. Vuole fare una manovra correttiva? Usare fondi del Pnrr? sempre di soldi degli italiani si tratta. Noi ci aspettiamo che la leader dei patrioti d'Italia difenda gli interessi degli italiani, venga a spiegare come in aula e a spiegare se ritiene sostenibili dazi al 15% come ha detto". Quindi Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera: "Mi unisco anche io alla richiesta urgente di avere Meloni in aula. E' un dovere che lo faccia e che spieghi al Paese i contenuti dell'accordo, di quella 'sberla' come l'ha definita il presidente di Confindustria e che invece nel governo continuano a definire 'sostenibile'. E' un accordo capestro".

"Se oggi le imprese sono preoccupate e anche perché Meloni aveva annunciato un grande piano da 25 miliardi: dove è finito quel piano? Su queste cose chiediamo un confronto in aula, confronto a cui sfuggite da mesi: dovreste sentire il dovere morale di venire in aula a spiegare", ha aggiunto Braga. Anche Più Europa ha chiesto a Meloni di andare in Parlamento: "Meloni spieghi se è vero che l'Italia, insieme alla Germania, ha spinto in direzione di un accordo con Trump e quale sia stato il mandato dato a Von der Leyen", sottolinea Benedetto Della Vedova. Quindi si sono unite Azione con Elena Bonetti e Italia Viva con Davide Faraone.