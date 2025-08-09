Dazi: Russo (Fi), 'dati export confermano forza Made in Italy'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nel primo semestre 2025 l’export verso i Paesi extra Ue è cresciuto dell’1,3% (+2% escludendo l’energia), confermando il successo della strategia di diversificazione avviata dal Governo. I notevoli incrementi registrati verso Emirati Arabi, B...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Nel primo semestre 2025 l’export verso i Paesi extra Ue è cresciuto dell’1,3% (+2% escludendo l’energia), confermando il successo della strategia di diversificazione avviata dal Governo. I notevoli incrementi registrati verso Emirati Arabi, Brasile, Svizzera, Spagna e Arabia Saudita, raggiunti anche grazie alle missioni strategiche guidate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, testimoniano la forza e l’appeal del Made in Italy.

L’export è un pilastro della nostra economia, crea occupazione e benessere: l’obiettivo dei 700 miliardi annui è vicino”. Lo afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera.