Dazi: Scuderi (Avs), 'urgente piano per industria Ue, basta subalternità'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Con l'accordo sui dazi, von der Leyen sta trascinando l'Europa verso la totale subalternità agli Stati Uniti di Trump. Un accordo con una Ue priva di coraggio, che non ha la capacità di cercare soluzioni alternative per tenere testa al bullismo trumpiano. Una via che porta l'Europa e l'Italia al baratro, con il benestare di chi, come Meloni, Salvini e Tajani, si dice per giunta soddisfatto di questo scenario".

Così l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi.

"Le imprese e l'industria – prosegue Scuderi – continuano a lanciare allarmi e appelli: circa 23 miliardi di euro di impatto per le nostre aziende sono un problema serio, non l'effetto di un accordo soddisfacente. Ora è urgente un piano speciale per l'industria Ue e non continuare a spendere una quantità enorme di soldi sul riarmo, foraggiando l'industria statunitense. Nuovi finanziamenti devono permettere alla nostra industria di innovarsi, procedere con la decarbonizzazione e diventare pioniera in settori strategici in cui possiamo fare la differenza, in modo da essere più resiliente e diversificare i mercati di riferimento, con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità, alzare gli stipendi ed evitare delocalizzazioni".

"Di fronte alle minacce di Trump l'Ue deve trovare il coraggio di porre fine alla dipendenza da fonti energetiche che vanificano gli impegni climatici e ci allontanano dalle rinnovabili. L'Europa deve far leva sul potere del suo mercato e garantire futuri accordi equi, reciproci e coerenti con gli obiettivi ambientali, proteggendo i settori strategici. Solo con il rafforzamento della base industriale, della sicurezza delle catene del valore critiche e degli investimenti nell’innovazione verde potremo evitare di subire politiche commerciali arbitrarie e coercitive", conclude.