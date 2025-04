Dazi: Tinagli, 'governo improvvisa, non ha idea di cosa fare'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Per mesi hanno detto che non sarebbe successo nulla perché loro sono amici di Trump , oggi Salvini dice che i dazi sono opportunità e Giorgetti che non bisogna attivare il panico che tanto le imprese sono forti . Le unità di crisi sono convocate...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Per mesi hanno detto che non sarebbe successo nulla perché loro sono amici di Trump , oggi Salvini dice che i dazi sono opportunità e Giorgetti che non bisogna attivare il panico che tanto le imprese sono forti . Le unità di crisi sono convocate". Lo afferma l’eurodeputata ed economista del Pd Irene Tinagli.

"A mercati crollati senza che sia stata attivata in questi mesi alcuna strategia di emergenza come ha fatto Sanchez . La verità è che il governo sta improvvisando senza avere la più pallida idea di cosa fare . Ci sono due cose da fare : nel breve periodo un sostegno alle imprese più colpite , sul modello spagnolo, un'analisi che sarebbe dovuta già partire individuando i settori maggiormente interessati . Nel lungo periodo la soluzione deve essere strutturale e unitaria ed è europea : si deve agire prima di tutto con la tassazione e la regolamentazione delle big tech sia per tutelare il nostro mercato interno che per ottenere nuove risorse da una tassazione più equa delle piattaforme online statunitensi“.