Ddl sicurezza: Gasparri, 'sosteniamo misure a tutela poliziotti, sinistra fa ostruzionismo'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Sul ddl sicurezza c'è un forte ostruzionismo della sinistra, con 1.500 emendamenti. Ma in questo disegno di legge c‘è una norma che consente ai poliziotti che vengono aggrediti o che vengono denunciati di poter avere un sostegno economico per pagare l'avvocato, ovviamente se hanno ragione, se poi uno ha torto nel giudizio dovrà assumersi l’onere delle spese legali. Ad esempio, quei carabinieri che hanno inseguito un ragazzo a Milano sono indagati e dovranno prendersi un avvocato. Se risulteranno, come immagino, innocenti, qualcuno gli deve risarcire queste spese. Noi sosteniamo queste misure. Qualcuno a sinistra è contrario al fatto che un tutore dell'ordine possa vedersi sostenuto nella difesa”. Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, ad Agorà su Rai3.