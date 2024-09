De Martino avrà presto un altro ruolo impegnativo in un noto show della Rai.

È evidente che la Rai ha grandi progetti per Stefano De Martino, che è destinato a diventare una figura di spicco della televisione statale. L’animatore originario di Napoli ha da poco assunto il ruolo di conduttore di Affari Tuoi (che ha avuto un inizio notevole) e si accinge a divertirsi con un impegno aggiuntivo. Infatti, Stefano apparirà in un altro celebre programma di Rai Uno, dove ritroverà un vecchio amico. È ufficialmente confermato il nuovo incarico di Stefano De Martino. Tv Sorrisi e Canzoni ha riferito lo scorso luglio voci secondo cui Pupo, Geppi Cucciari e Stefano De Martino sarebbero stati dei nuovi giudici di Tale e Quale Show e così sarà. Come precedentemente annunciato, quest’anno il panel di Tale e Quale Show, uno show di Carlo Conti, includerà Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi (che ha preso il posto di Loretta Goggi), mentre il quarto giudice sarà differente in ogni episodio. Il 20 settembre, per la prima puntata di Tale e Quale Show, De Martino sarà accanto ai tre giudici, riunendosi con la collega e amica Alessia Marcuzzi. Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato su Instagram il nuovo ruolo di Stefano: “È iniziato il countdown per l’inizio della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti che tornerà su Rai 1 il 20 settembre. Possiamo rivelare in anteprima che Stefano De Martino sarà il primo giudice (rotante) dello show, affiancando Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi”.

Tale e Quale Show, che gode di una grande popolarità tra il pubblico, presenterà alcune modifiche nel suo nuovo ciclo, come riportato da Dagospia. Il popolare programma televisivo di Rai1, infatti, tornerà in onda il 20 settembre e concluderà la sua stagione l’8 novembre con una differenza notevole rispetto alle precedenti edizioni. Rispetto agli anni passati, nel 2019 non ci sarà un “Torneo” finale che solitamente terminava la stagione; invece, l’ultima puntata sarà dedicata esclusivamente all’annuncio del vincitore della quattordicesima edizione.