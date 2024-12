Decorare la Tavola di Natale: come farlo in modo impeccabile

Decorare la Tavola di Natale, che sia per il pranzo o per la cena, è molto importante. Ogni commensale che si siederà a quel tavolo, infatti, starà già respirando, da giorni, l’atmosfera natalizia e una tavola decorata ed elegante, con accanto le persone più importanti della sua vita, servirà a rendere questo momento ancora più magico.

Sappiamo un po’ tutti come si apparecchia la tavola e quali sono le regole o i protocolli da seguire, sia nel quotidiano che durante le occasioni speciali, ma per il giorno di Natale, che sia per il pranzo o per la cena, è necessario prestare un’attenzione maggiore perché in quell’occasione non saremo da soli e, anche se lo fossimo, decorare e apparecchiare la tavola con garbo contribuirà a rendere il Natale ancora più magico.

La prima cosa da fare per decorare la Tavola di Natale in modo impeccabile, sicuramente, non è quella di andare su Internet alla ricerca di tavole apparecchiate con eleganza alle quali ispirarsi o di oggetti a tema che, magari, sono introvabili o costano tanto. Si può avere garbo ed eleganza anche con quello che si ha già, l’importante è saperlo valorizzare.

Decorare la Tavola di Natale: consigli

Come prima cosa è bene stabilire un tema perché solo in questo modo sapremo che direzione seguire per decorare la Tavola di Natale in modo impeccabile. C’è chi ama lo stile un po’ rustico, chi quello tradizionale e chi quello moderno. In alcuni casi, lo stile riflette la propria personalità e viceversa. Una volta stabilito il tema, il colore verrà scelto di conseguenza. Generalmente, il blu, il rosso, il verde, l’oro e l’argento sono i colori classici del Natale, ma non ci si deve per forza fossilizzare sulla tradizione e non succede nulla se, per quest’anno, si opta per colori nuovi, come il bianco, il rosa o il blu o magari si combina lo stile moderno con quello tradizionale e, di conseguenza, si mescolano i colori.

In casa, conservati da tempo, sicuramente avrete un servizio di piatti, bicchieri e posate elegante e raffinato che aspetta l’occasione perfetta per poter essere sfoggiato. Ecco, questo Natale potrebbe essere quell’occasione perfetta che stavate aspettando da tempo.

Infine, concentratevi sulla base della tavola ed optate per una tovaglia o un runner. Se non li avete già potrete acquistarne di nuovi, a poco prezzo e con largo anticipo anche online. Per un tocco speciale, vi consigliamo di scegliere dei modelli che sono ricamati o che hanno una trama scintillante, con un tema natalizio, insomma.

Lo stesso discorso vale per il sottopiatto, il segnaposto, il centrotavola e l’illuminazione, dettagli non di poco conto, fortunatamente per nulla costosi e facilmente reperibili, anche online.

Amazon è da sempre il sito di riferimento per acquistare ciò che serve comodamente da casa e, dato che si parla di festività natalizie, di farlo anche con largo anticipo e alla migliore offerta per poter arrivare pronti il giorno di Natale.

Realizzate in feltro di alta qualità, la superficie è liscia e morbida, non facile da deformare o strappare, resistente alle alte temperature e protegge la tavola dai graffi. Le tovagliette natalizie con sottobicchieri sono ecologiche perché possono essere riutilizzate nelle feste di Natale successive e versatili perché possono essere sfruttate anche nei ristoranti, gli hotel o come decorazione da appendere sull'Albero di Natale o da attaccare alle finestre.

Queste portaposate per Natale sono state realizzate in feltro di alta qualità, sono comode da tenere in mano, non facili da deformare, strappare o sbiadire e sono riutilizzabili. Progettate a forma di Albero di Natale, queste portaposate sono piccole ed essenziali per regalare alla tavola di Natale stile ed eleganza.

Questo runner natalizio è stato realizzato con lino di alta qualità, non sbiadisce, non si strappa ed è resistente. I colori vivaci e i motivi chiari regaleranno alla vostra tavola apparecchiata un look accattivante, ma raffinato ed elegante allo stesso tempo. Per un'atmosfera allegra e festosa, questo runner può essere utilizzato da solo o abbinato ad altre decorazioni da tavola natalizie, come segnaposti o sottobicchieri.