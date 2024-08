Il decreto Ricostruzione è diventato legge, con 153 voti positivi ha ottenuto il via libera della Camera.

Decreto Ricostruzione, ok definitivo alla Camera: è legge

Il decreto Ricostruzione è diventato ufficialmente legge. L’aula della Camera ha dato il suo ok definitivo con 153 voti a favore, 94 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento introduce norme urgenti “per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali“, come riportato da Sky Tg24. Il decreto era stato precedentemente approvato dall’aula del Senato, lo scorso 31 luglio. Nel testo ci sono anche le misure previste dal decreto sui Campi Flegrei.

Decreto Ricostruzione, ok definitivo alla Camera: è legge. Cosa prevede?

Nel decreto si prevede il riconoscimento di contributi ai privati che hanno avuto la casa danneggiata da eventi calamitosi e si elimina la possibilità di accedere a un contributo per il danneggiamento di beni non registrati, danneggiati dal sisma del 2016. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario possa riconoscere un contributo forfettario e sulla base del numero e della tipologia dei vani all’interno dei quali erano i beni immobili. Il decreto consente di accelerare le procedure di ristoro nell’ambito degli interventi di ricostruzione privata per far rientrare al più presto le persone nelle proprie case.

Il Commissario straordinario, per le verifiche, può avvalersi anche di enti pubblici o organi statali e può revocare il beneficio se non vi erano i presupposti per poterlo concedere. Il decreto prevede anche che il Gruppo FS possa dare un contributo importante per mettere in sicurezza le infrastrutture nei territori colpiti da calamità naturali. Ci sono anche le misure a favore dei Campi Flegrei, con l’istituzione di un Commissario straordinario e interventi di riqualificazione.