Def atteso per oggi al Consiglio dei ministri: Giorgetti esclude manovre correttive

È atteso per oggi, intorno alle 11 circa, l’incontro al Consiglio dei ministri dove si parlerà del Def, il Documento di economia e finanza. Questa sarà l’ultima versione prima delle revisioni delle regole di governance economica dell’Ue. A quanto pare però il testo si limiterà ai dati di bilancio tendenziali senza entrare nei punti del programma.

Nessuna manovra correttiva

In merito all’incontro di oggi ha avuto modo di parlare il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti partendo con il Superbonus che ha definito una “eredità pesantissima“. Ma, nonostante tali difficoltà, ha poi aggiunto che il governo non prevede delle manovre correttive, sottolineando l’intenzione di rispettare gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno per una questione di credibilità.

Parlando di Superbonus, stando agli ultimi dati dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l’energia) relativi a fine marzo, sono state confermate detrazioni per per 122,24 miliardi di euro, un numero che continua ad aumentare e, stando alle stime, probabilmente arriverà a superare i 210 miliardi.

Altri argomenti

Oltre al Def il Consiglio dei ministri oggi è impegnato anche in altre attività, come un decreto per semplificare le successioni e le diverse imposte per bollo. A quanto pare l’obiettivo del governo è quello di instaurare un tributo unico.

Inoltre, verranno presentate nuove norme sui trust per facilitare i passaggi generazionali, eliminando l’imposta per diversi tipi di trasferimenti.