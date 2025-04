Delitto di Garalsco, oggi in caserma a Milano la madre di Andrea Sempio: il m...

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio oggi in caserma: il motivo del suo interrogatorio

La donna verrà ascoltata come persona informata sui fatti. Con molta probabilità gli inquirenti la ascolteranno su alcuni elementi legati ai movimenti di Andrea la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, ovvero sui suoi spostamenti e sullo scontrino del parcheggio di Vigevano che Sempio, su consiglio dei genitori, decise di conservare, come aveva raccontato proprio la madre.

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata in caserma dai Carabinieri come persona informata sui fatti. La donna dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, o almeno così ha riferito all’Ansa l’avvocato Massimo Lovati: “ho consigliato alla signora Daniela Ferrari di astenersi.”