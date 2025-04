Nuove piste nelle indagini

Le indagini sul delitto di Garlasco, un caso che ha scosso l’Italia, stanno prendendo una piega inaspettata. I carabinieri di Milano, infatti, hanno avviato un’analisi approfondita del materiale biologico prelevato non solo dalla scena del crimine, ma anche da persone vicine alla vittima. Tra queste, spicca il nome di Marco, il fratello di Chiara, la giovane vittima, il quale è stato sottoposto a prelievi per chiarire eventuali collegamenti con l’omicidio.

Il ruolo di amici e conoscenti

Oltre a Marco, sono stati coinvolti anche due amici che, al momento, non risultano indagati. Questo allargamento del cerchio investigativo suggerisce che gli inquirenti stiano cercando di ricostruire non solo gli eventi del giorno del delitto, ma anche le dinamiche relazionali che potevano influenzare il tragico epilogo. La presenza di amici e familiari nella fase investigativa è cruciale per comprendere il contesto sociale e affettivo della vittima.

Le implicazioni legali e sociali

Questi sviluppi non solo riaccendono l’interesse mediatico sul caso, ma pongono anche interrogativi sulle implicazioni legali per le persone coinvolte. La raccolta di materiale biologico è una pratica comune nelle indagini di omicidio, ma il fatto che siano stati prelevati campioni da persone non indagate potrebbe indicare un tentativo di escludere o includere potenziali sospetti. La comunità di Garlasco, già scossa dall’evento, si trova ora a dover affrontare un nuovo capitolo di questa drammatica vicenda.