Il caso di Denis Verdini

Denis Verdini, ex parlamentare di 74 anni, si trova attualmente sotto processo a Roma per evasione dagli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, l’ex senatore avrebbe violato le prescrizioni imposte dal tribunale, recandosi a cene in ristoranti della Capitale invece di limitarsi a visite dal dentista, come autorizzato. Questo comportamento ha portato all’apertura di un procedimento penale che mette in discussione la sua condotta durante la detenzione domiciliare.

Le accuse e le violazioni

La Procura della Capitale contesta a Verdini tre episodi specifici avvenuti tra il 2021 e il 2022. In queste occasioni, l’ex politico avrebbe partecipato a cene in ristoranti, contravvenendo alle regole che gli consentivano di uscire solo per motivi di salute. La misura alternativa al carcere era stata concessa a Verdini nel gennaio 2021, in un periodo in cui l’emergenza Covid-19 stava colpendo duramente le strutture carcerarie. Tuttavia, le violazioni delle prescrizioni hanno portato a una revoca della detenzione domiciliare nel febbraio 2024.

Il processo e le prossime udienze

Verdini, difeso dall’avvocato Alessandro De Federicis, è comparso mercoledì in aula, dove il giudice ha fissato le prossime udienze. Il processo è stato programmato per il 9 dicembre, quando verranno ascoltati alcuni testimoni. Un’altra udienza è prevista per il , durante la quale sarà ascoltato lo stesso imputato. La situazione di Verdini rimane complessa, con l’ex senatore che continua a scontare una pena complessiva di 15 anni e 10 mesi per condanne legate a casi di bancarotta.