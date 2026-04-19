Deroga degli Stati Uniti sul petrolio russo: perché Zelensky parla di miliardi per la guerra

La recente decisione dell’amministrazione degli Stati Uniti di estendere una licenza generale che autorizza la vendita di carichi di petrolio russo già imbarcati ha riacceso tensioni diplomatiche e critiche internazionali. Il provvedimento, annunciato il 17 aprile 2026 dal Dipartimento del Tesoro, permette per 30 giorni operazioni legate a navi che avevano caricato greggio in mare, una misura pensata per stabilizzare i mercati energetici in un periodo di forte volatilità.

Da Kyiv è arrivata una reazione netta: il presidente Zelensky ha bollato la scelta come un aiuto diretto al finanziamento delle operazioni militari russe, fornendo numeri e richieste concrete. Le parole del leader ucraino hanno trasformato una questione tecnica di politica economica in un tema di sicurezza e di morale internazionale, con ripercussioni sulla discussione politica negli USA e tra gli alleati occidentali.

Perché è stata concessa la deroga

L’estensione della deroga è stata motivata dalle autorità statunitensi come una risposta a turbolenze nei flussi energetici globali, aggravate dalle tensioni in aree strategiche come lo Stretto di Hormuz. Il provvedimento si configura come una misura temporanea e specifica: la licenza generale riguarda soltanto i carichi «già a bordo» al momento dell’annuncio, offrendo un percorso legale per completare transazioni che altrimenti avrebbero creato incertezza nel mercato.

Secondo funzionari citati dalle agenzie, l’obiettivo primario era evitare interruzioni improvvise delle forniture che avrebbero potuto far lievitare i prezzi al dettaglio e danneggiare economie dipendenti dall’energia.

La discrepanza nelle dichiarazioni pubbliche

La scelta è apparsa contraddittoria agli osservatori perché pochi giorni prima il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva escluso un rinnovo della medesima deroga, dichiarando che non sarebbe stata prorogata. Questa inversione ha alimentato interrogativi sulle valutazioni politiche e tecniche dell’amministrazione e ha fornito materiale ai critici, che hanno definito il passo un «dietrofront» capace di indebolire la pressione economica verso Mosca. L’uso di misure temporanee, come la deroga, mette in evidenza il difficile equilibrio tra obiettivi di politica estera e la necessità di stabilità dei mercati.

Reazioni politiche e diplomatiche

La risposta del Congresso e dei leader democratici è stata dura: figure come il leader di minoranza al Senato e altri senatori hanno condannato la decisione, definendola un errore che favorisce i proventi russi. I critici sostengono che anche una deroga circoscritta può tradursi in somme significative per il bilancio di Mosca, riducendo l’efficacia delle sanzioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina. Allo stesso tempo, diplomatici e analisti ricordano che stare fermi su misure rigide può comportare ricadute sui prezzi globali del petrolio e sulla stabilità economica di paesi importatori.

La posizione di Kyiv

Dal fronte ucraino è arrivato un appello per un inasprimento delle sanzioni invece che per concessioni temporanee: Zelensky ha sostenuto che esistono oltre 110 petroliere al largo con carichi provenienti dalla Russia, per un totale stimato di oltre 12 milioni di tonnellate di greggio che, secondo lui, potrebbero tradursi in circa 10 miliardi di dollari di ricavi se venduti senza restrizioni. Il messaggio di Kyiv è chiaro: ogni dollaro ottenuto da queste vendite alimenterebbe la capacità di condurre attacchi, e pertanto occorre bloccare le consegne e limitare le esportazioni russe.

Impatto sul conflitto e sui mercati

Le implicazioni pratiche sono doppie. Sul piano militare, i leader ucraini collegano direttamente i proventi energetici al finanziamento di attacchi e campagne belliche: Zelensky ha elencato un’intensa serie di offensive aeree e missilistiche come prova dell’uso dei fondi. Sul fronte economico, la deroga mira a evitare shock di offerta che potrebbero aggravare un contesto già segnato da incertezza geopolitica. La scelta di consentire operazioni già in corso rappresenta una soluzione pragmatica ma controversa per bilanciare interessi diversi.

Scenari futuri e possibili sviluppi

Il provvedimento ha durata limitata: la licenza rilasciata copre un periodo definito e lascia aperte decisioni successive a seconda dell’evoluzione dei mercati e della situazione geopolitica. Gli osservatori notano che ripetuti interventi tecnici di questo tipo possono però erodere la credibilità di un regime sanzionatorio concepito per esercitare pressione a lungo termine. Per Kyiv e i suoi sostenitori, la strada rimane il rafforzamento delle misure punitive che colpiscano direttamente le entrate energetiche di Mosca; per altri, la priorità resta contenere i rischi economici immediati legati alla sicurezza delle rotte e all’approvvigionamento globale.

Conclusione

La vicenda mette in luce il dilemma tra stabilità dei mercati e coerenza della politica estera: una deroga limitata può mettere a tacere le turbolenze a breve termine, ma rischia di essere interpretata come un indebolimento della pressione su chi sostiene un conflitto. Le tensioni tra esigenze economiche e obiettivi strategici continueranno a guidare il dibattito, mentre Kyiv chiede misure che impediscano che i proventi del petrolio russo finiscano per finanziare ulteriori attacchi.