Desaparecidos: Orlando (Pd), 'per Nordio certezza pena vale solo per i ladri di polli'

Roma, 12 gen (Adnkronos) – "Nordio nega l’estradizione a un prete torturatore argentino che per la magistratura poteva essere consegnato alle autorità del suo paese. Per il ministro la certezza della pena vale solo per i ladri di polli, non per gli aguzzini fascisti". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.