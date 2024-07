Destra: La Russa, 'ha sempre cercato confronto politico, sinistra no'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Quello che non riconoscono i nostri avversari politici è che a destra la voglia del confronto politico, sin dall'immediato dopoguerra, c'è stata più di ogni altra area politica. Il nostro desiderio è stato quello di esprimere, confrontare le nostre idee". Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo alla presentazione della pubblicazione della Associazione Altero Matteoli dal titolo 'Dalla Fondazione all'Associazione: una scelta di continuità' presso la sala della Fondazione Alleanza Nazionale, in Via della Scrofa.

"A sinistra, la linea costante è stata esattamente l'opposto, cioè trovare ogni scorciatoia per evitare il confronto delle idee, che è il sale della democrazia", ha proseguito la seconda carica dello Stato.