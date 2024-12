Detenuti in carcere producono ostie per il culto: un progetto innovativo

Un laboratorio di speranza e rinascita

Nel cuore del Salernitano, precisamente nella Casa Circondariale di Vallo della Lucania, è nato un progetto innovativo che unisce il mondo del lavoro e la tradizione religiosa. I detenuti di questo carcere hanno l’opportunità di lavorare in un laboratorio dedicato alla produzione di ostie e particole, destinate alla vendita per il culto. Questo laboratorio, intitolato “Pane Quotidiano – Carlo Acutis”, è stato realizzato grazie alla sinergia tra le diocesi locali e la cooperativa sociale “Al Tuo Fianco”, che gestisce l’iniziativa.

Formazione e reinserimento

I detenuti coinvolti nel progetto non sono semplici lavoratori, ma hanno seguito un percorso di formazione-lavoro che mira a prepararli per un futuro nel mondo del lavoro, una volta scontata la pena. Questo approccio non solo offre loro una nuova opportunità di vita, ma contribuisce anche a ridurre il tasso di recidiva, fornendo competenze pratiche e un senso di responsabilità. La produzione di ostie non è solo un’attività lavorativa, ma rappresenta anche un modo per riscoprire valori di comunità e spiritualità.

Un evento di inaugurazione significativo

Il laboratorio è stato ufficialmente inaugurato durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e religiose. Tra i presenti, il vescovo di Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa, e il vescovo di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che non solo offrono un’opportunità di lavoro, ma anche un percorso di redenzione e reintegrazione nella società. La presenza del Provveditore regionale della Campania per l’Amministrazione Penitenziaria, Lucia Castellano, ha ulteriormente evidenziato l’impegno delle istituzioni nel sostenere progetti di questo tipo.

Un modello replicabile

Il successo di questo laboratorio potrebbe fungere da modello per altre carceri in Italia e all’estero. La combinazione di lavoro, formazione e spiritualità rappresenta un approccio innovativo per affrontare le sfide del sistema penitenziario. In un’epoca in cui la reintegrazione sociale dei detenuti è fondamentale, iniziative come quella di Vallo della Lucania offrono una luce di speranza e un esempio di come sia possibile trasformare le vite attraverso il lavoro e la comunità.