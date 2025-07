Diario alimentare: quali sono i benefici

Seguire una dieta non è mai facile anche perché si va incontro a una serie di insicurezze che sicuramente non aiutano. Provare a tenere un diario alimentare per i propri progressi, il cibo, l’alimentazione porta molti vantaggi, come si evince da uno studio che è stato condotto e che ha dimostrato buoni risultati, come spiegato nei paragrafi a seguire.

Diario alimentare nella dieta

Un diario alimentare può essere la giusta soluzione quando si sta cominciando un percorso dietetico. Mantenere le annotazioni, scrivere le frasi su cosa si mangia ogni giorno a ogni pasto, compreso le calorie inserite sicuramente aiuta a tenere sotto controllo il proprio programma e ha notevoli benefici ai fini del dimagrimento.

Sembra infatti che annotare ciò che si mangia permetta di essere maggiormente consapevoli della propria alimentazione e delle proprie abitudini andando così incontro a una notevole perdita di peso. Un comportamento del genere aiuta sicuramente a modificare alcuni aspetti ed essere consapevoli dei cibi che si mangiano di volta in volta.

Sono le riflessioni a cui è giunto uno studio che mostra come tenere un diario alimentare possa aiutare ad agevolare il percorso dimagrante. Più appunti sul cibo si riescono a prendere e ad annotare più calorie si perdono arrivando così al dimagrimento. Tenere nota di ciò che si consuma permette di ingurgitare meno calorie.

Diario alimentare: lo studio

Lo studio ha preso in esame alcuni soggetti che avrebbero dovuto perdere alcuni chili di troppo con l’aggiunta di un diario alimentare dove annotare i pensieri, citazioni e anche i cibi che stavano mangiando. Seguendo la dieta giusta a base di alimenti indicati, sicuramente sono stati ottenuti notevoli progressi in fase di dimagrimento.

Innanzitutto è bene dire che approcciarsi a questo compito non deve essere una cosa formale. Un post it, ma anche inviare delle mail riguardo i vari pasti che si consumano oppure un sms per rendersi conto delle calorie e dei cibi è utile a prendere consapevolezza della propria alimentazione. Un percorso di riflessione che tiene conto del comportamento di ogni soggetto nel momento della dieta.

Gli esperti del settore, lavorando con diversi soggetti in sovrappeso, hanno detto che perdere peso può essere difficile per alcuni di loro. Lo studio che è stato condotto è la dimostrazione che si può perdere peso con gli strumenti adatti come appunto tenere un diario alimentare. Questo strumento, insieme alla giusta alimentazione e all’attività fisica, può aiutare molto.

