Diatecx: una crescita inarrestabile nel settore della stampa digitale e degli adesivi industriali

Il gruppo Diatecx, con sede a Cles (TN), ha recentemente inaugurato un nuovo stabilimento, un progetto all’avanguardia che rigenera aree produttive dismesse e integra le più moderne tecnologie di automazione industriale. Con un investimento di 10 milioni di euro, Diatecx sta consolidando la sua posizione di leader nel mercato dei supporti per la stampa digitale, dei supporti cartacei e film per l’industria tessile, e delle colle per il packaging, l’etichettatura, la legatoria e il converting.

Diego Mosna, fondatore e CEO del gruppo, ha puntato fin dall’inizio sull’innovazione come chiave per il successo. La sua visione ha portato Diatecx a evolversi costantemente, passando dalla storica carta eliografica alla carta sublimatica per tessuti sintetici, e più recentemente agli adesivi e colle di ultima generazione.

Una crescita sostenibile e strategica

Nel corso degli ultimi tre anni, Diatecx ha registrato una crescita a doppia cifra, raggiungendo un fatturato di 60 milioni di euro. Il gruppo impiega oggi circa 200 persone e opera a livello globale, con filiali in Francia e in Macedonia, oltre alla sede principale a Cles.

L’investimento di 10 milioni nella nuova struttura non è che l’ultimo di una serie di progetti strategici, che comprendono anche un laboratorio di ricerca e sviluppo di 400 metri quadrati dotato delle tecnologie più avanzate, e nuove linee produttive altamente automatizzate e interconnesse, nel pieno rispetto dei principi dell’Industria 4.0. Il piano di investimenti recenti include anche il potenziamento dell’impianto fotovoltaico, con una capacità che supererà i 2 MW, garantendo più energia di quella consumata dall’intera azienda.

Innovazione e sostenibilità al centro

Oltre ai successi economici, Diatecx dimostra un forte impegno per l’ambiente e la sostenibilità. Il nuovo stabilimento non solo rispetta rigorosi standard ambientali, ma non impatta su aree agricole pregiate della Val di Non. Inoltre, l’azienda ha raddoppiato la potenza prodotta dal suo impianto fotovoltaico, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

Il settore degli adesivi industriali, che rappresenta il 35% del fatturato del gruppo, sta vivendo una grande espansione, soprattutto nei segmenti del packaging, del bookbinding e del labelling, che servono un mercato globale in forte crescita, stimato in 9,26 miliardi di dollari. In Italia, la domanda di soluzioni di etichettatura per l’industria alimentare e delle bevande sta crescendo rapidamente, e Diatecx è pronta a rispondere a questa sfida.

Il Futuro di Diatecx: giovani e innovazione

“Per noi, la crescita non è solo un obiettivo economico, ma un impegno a costruire un futuro migliore”, ha affermato Diego Mosna, Presidente e CEO di Diatecx. “Investiamo nella ricerca, nella tecnologia, e nel nostro capitale umano perché sono le persone il vero cuore della nostra azienda”. Con una forte attenzione verso le nuove generazioni e l’energia che esse portano, Diatecx intende continuare a investire nel talento e nell’innovazione, per costruire un futuro sempre più innovativo, sostenibile e consapevole.

Diatecx è la dimostrazione di come un mix vincente di intuizione, ricerca, innovazione e impegno possa portare a risultati straordinari. Con un futuro sempre più orientato alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e all’adozione delle tecnologie più avanzate, Diatecx è pronta a continuare il suo percorso di crescita, consolidando la sua posizione di leader nel mercato globale degli adesivi industriali e dei supporti per la stampa digitale.