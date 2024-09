Dieci giovani si sono barricate in una stanza del carcere per minorenni a Roma durante una protesta.

Dieci giovani si sono barricate in una stanza del carcere per minorenni a Rom...

Dieci giovani si sono barricate in una stanza del carcere per minorenni a Rom...

C'è una protesta in corso nel centro di detenzione per minori di Casal del Marmo, a Roma, con un gruppo di dieci giovani barricati in una stanza. Le forze dell'ordine, tra cui polizia penitenziaria, carabinieri e polizia con unità mobili sono sul posto. Anche Emergenza 118 e pompieri sono presenti.