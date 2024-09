Dieta di mantenimento per restare in forma a lungo termine

Una volta raggiunto il peso forma, bisogna anche passare da un’altra fase ritenuta altrettanto importante. Si tratta della dieta di mantenimento che, come dice la parola, aiuta a mantenere il peso raggiunto attraverso una serie di consigli e di approccio alimentare diverso. Vediamo come seguirla e come impostarla al meglio.

Il regime ideale da seguire, non appena terminata la dieta, dal momento che la dieta di mantenimento permette, non solo di mantenere il peso appena raggiunto, ma al tempo stesso di bilanciare e controllare la propria alimentazione in modo che sia ancora più sana. in questo modo si continua ad avere anche un approccio alimentare molto utile ed efficace.

Sicuramente è da considerarsi un periodo di transizione dall’alimentazione maggiormente restrittiva e ipocalorica tipica di una dieta dimagrante ad un’altra un po’ più permissiva, ma sempre controllata. In questa fase poi è possibile aumentare il proprio apporto calorico in modo da mangiare maggiori quantità di alimenti.

In un regime come la dieta di mantenimento il peso non dovrebbe né salire né tantomeno scendere, ma mantenersi sempre allo stesso punto. Un regime dai nutrienti adeguati e necessari in modo da tenere sotto controllo l’alimentazione e avere una dieta maggiormente bilanciata e controllata. Un regime che permette a ognuno di responsabilizzarsi riguardo i giusti alimenti da assumere.

Solitamente in questo caso, il fabbisogno calorico è tra le 1500 e le 1700 calorie mentre prima erano ridotte arrivando a un massimo di 1200. Un tipo di programma alimentare da seguire per almeno 8 settimane per aiutare anche l’organismo ad abituarsi a un aumento graduale delle calorie.

Dieta di mantenimento: perché farla

Seguire un regime o programma alimentare come la dieta di mantenimento è sicuramente importante dal momento che apporta una serie di benefici. Seguire questo regime permette di avere una perdita di peso che sia graduale ed efficace al tempo stesso. Il ritorno a un regime alimentare maggiormente controllato avviene in modo graduale.

A differenza della dieta dimagrante che punta molto sulle calorie, qui il focus è l’approccio alimentare e nutrizionale che ogni individuo dovrebbe avere per la propria salute. L’obiettivo è mantenere il peso raggiunto, ma anche un buono stato di salute che sia completo. Il mantenimento si considera come approccio ed educazione alimentare.

Non appena terminata la dieta di mantenimento, l’individuo è in grado di mangiare in modo sano preservando lo stato di forma. Utile anche perché non vi è rischio di ingrassare sebbene si consumino maggiori calorie in quanto l’apporto calorico è nettamente più basso rispetto a un fabbisogno giornaliero.

Inoltre, proprio come il regime dimagrante, anche in questo programma alimentare la dieta è cucita e personalizzata per ogni individuo.

Dieta di mantenimento: integratore

