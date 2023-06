Dieta mediterranea di mantenimento: come mantenersi in forma nel tempo

Un regime di mantenimento è consigliato da moltissimi esperti del settore poiché, come dice il nome, permette di mantenere il peso forma inalterato evitando di ingrassare. In tal senso, è bene affidarsi a un programma che sia il migliore e la dieta mediterranea è il regime ideale da seguire in questa fase. Scopriamo come fare.

Quando si termina il periodo delle diete e dei regimi ipocalorici, poi è molto importante riuscire a mantenere il peso che, con tanta fatica, si è perso. Per farlo, la dieta mediterranea di mantenimento potrebbe essere la giusta formula per tornare in forma e mantenere così, per diverso tempo, il peso e quindi evitare di ingrassare.

Con gli alimenti che sono tipici di questo regime riuscire a mantenere il proprio peso forma dopo una dieta è molto semplice e facile al tempo stesso. In questo tipo di programma alimentare gli alimenti sono introdotti pian piano nel proprio schema e a tavola, ma senza il rischio di abbuffate o eccessi che poi sono difficili da smaltire.

Una dieta mediterranea di mantenimento non ha l’obiettivo di dimagrire, bensì di aiutare a conservare i chili che si sono persi senza correre il rischio di ingrassare, come spesso capita o di diminuire ulteriormente di peso. Permette, proprio grazie ai vari benefici, di riuscire a mantenere il peso forma per buona parte del tempo.

Un regime del genere è assolutamente indicato per perdere peso dal momento che è molto bilanciata, sana, equilibrata e, al tempo stesso, contiene al suo interno tutta una serie di nutrienti che permettono di garantire tutto il benessere dell’organismo restando in salute. Un programma di educazione alimentare da mantenere lungo il corso della vita evitando così di ingrassare.

Dieta mediterranea di mantenimento: come seguirla

Per mantenere il peso forma, la dieta mediterranea è sicuramente il regime migliore proprio perché contiene una serie di alimenti e di cibi che sono da sempre sulle tavole e che hanno un impatto importante, non solo ai fini della salute e del benessere, ma anche dell’ambiente dal momento che si basa su prodotti tipici di stagione.

I principi della dieta mediterranea sono l’ideale proprio perché è considerata una delle più equilibrate che vi siano. Inoltre, in tal caso è sbagliato parlare di regime alimentare dal momento che è un vero e proprio stile di vita. In questo programma alimentare, le calorie sono suddivise tra carboidrati che sono il 60%, 15% di proteine e 25-30% di grassi.

Per seguirla è fondamentale non esagerare a tavola con le porzioni, quindi sapersi moderare in modo da ridurre così le quantità. Si consiglia poi di consumare soltanto cibi che siano ricchi di fibre come le verdure. Un regime come la mediterranea è l’ideale per mantenere il peso poiché consta di alimenti come olio di oliva che è indicato per insaporire i piatti.

Un regime che comprende circa 5 pasti al giorno compreso i due spuntini di metà mattina e del pomeriggio. La colazione dovrebbe essere a base di yogurt magro oppure caffè o tè possibilmente non zuccherati e frutta fresca. Nel corso della settimana è possibile alternare fonti di proteine e carboidrati. Per gli spuntini del mattino e del pomeriggio è indicata la frutta fresca da assumere almeno tre porzioni giornaliere.

