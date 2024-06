Dieta estiva della menopausa: consigli e rimedi

La dieta estiva della menopausa stabilisce una serie di nuove abitudini alimentari per perdere peso, in modo semplice e naturale, nonostante la fase delicata che si sta attraversando e l’estate. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta estiva della menopausa

Il periodo che precede la menopausa e quello della menopausa vera e propria è molto delicato, con la maggior parte delle donne che, a causa dello squilibrio ormonale, si ritrova pure a dover fare i conti con le oscillazioni di peso. Fortunatamente, nonostante la menopausa, monitorare il proprio peso è possibile, soprattutto durante l’estate perché si può fare affidamento su una vasta gamma di alimenti, freschi e genuini, che aiutano non solo a perdere peso, ma anche a preservarlo, in modo semplice e naturale.

La dieta estiva della menopausa non detta una serie di regole prestabilite, alle quali attenersi a tutti i costi, quanto più che altro una serie di abitudini alimentari sane, mirate a preservare il proprio benessere psicofisico. Data la sua flessibilità, poi, questa dieta può essere seguita in ogni stagione dell’anno, sfruttandone, per ogni stagione, gli alimenti tipici.

Non c’è dieta che funzioni senza esercizio fisico, tuttavia. In menopausa, il movimento è essenziale per stimolare il metabolismo. In questa fase delicata non ci si deve, per forza di cose, dedicare all’allenamento intensivo, perché una camminata, di mezz’ora al giorno, per almeno tre volte la settimana, può essere sufficiente.

Dieta estiva della menopausa: come seguirla

La dieta estiva della menopausa stabilisce una serie di nuove abitudini alimentari, grazie alle quali perdere peso e restare in forma, attraverso gli alimenti tipici della stagione estiva che, oltre a garantire la perdita di peso, aiutano a combattere il caldo e, in generale, tenere a bada i sintomi tipici della menopausa, come gli sbalzi d’umore o le vampate di calore, proprio per la loro freschezza e genuinità.

Si parte con la colazione, che deve essere ricca e abbondante, passando per la pausa, sia mattutina che pomeridiana, per arrivare al pranzo e alla cena. In particolare, la dieta estiva della menopausa consiglia primi piatti leggeri, ricchi di fibre, per favorire e rallentare la digestione, sentirsi più sazie e più a lungo, e proteine. Il condimento, in generale, dovrà essere molto leggero, si dovrà aumentare il consumo settimanale delle calorie, non fare a meno degli ortaggi e, soprattutto, si dovrà bere molta acqua nel corso della giornata, non solo perché siamo in estate ed è importante mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo, ma anche perché con l’acqua si depura l’organismo, si perdono i liquidi in eccesso e si combatte la ritenzione idrica.

Mai fare affidamento sugli alimenti processati, rinunciare alle bevande confezionate e, in generale, anche a quelle alcoliche, che fanno ingrassare e non dissetano come si potrebbe immaginare.

