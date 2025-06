Difesa: Bonelli, 'appello Conte per manifestazione all'Aja? Già in piazza sabato'**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Già sabato manifesteremo insieme contro il riarmo e contro il 5%" ma "più iniziative si costruiscono contro il riarmo meglio è". Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra risponde così, interpellato dall'Adnkronos, sull'appello di Giuseppe Conte ai leader dei partiti progressisti europei per riunirsi a l’Aja nei giorni del vertice Nato (24 e 25 giugno) contro la "corsa al riarmo".

"Manifesteremo sabato a Roma e più iniziative si costruiscono contro il riarmo meglio è. Noi, come Avs, siamo impegnati contro il riarmo che ora non è più convenzionale ma con la guerra in corso porta alla corsa alla proliferazione delle armi nucleari. Come Avs nei giorni della prossima settimana della decisione della Nato, organizzeremo mobilitazioni e sit in Italia per spiegare l’urgenza della pace e dello stop al riarmo".