Difesa: Calenda, 'non saremo in piazza, porto mia figlia al mare'

Roma, 17 giu (Adnkronos) - Alla manifestazione del 21 contro il riarmo europeo "non ci saremo. È tutto un gioco di piazze. Noi non andremo in nessuna piazza, se Dio vuole porto mia figlia al mare". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24."Il campo largo mi pare definito, sono Pd, M...