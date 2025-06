Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Per il vertice del 24 e del 25 della Nato all'Aia si parla della prospettiva di portare la spesa per la Difesa al 5% nei prossimi anni e sono tutti rassegnati, solo Sanchez ha sollevato qualche obiezione. L'Italia balbetta. Ma noi non possiamo mettere sul p...

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Per il vertice del 24 e del 25 della Nato all'Aia si parla della prospettiva di portare la spesa per la Difesa al 5% nei prossimi anni e sono tutti rassegnati, solo Sanchez ha sollevato qualche obiezione. L'Italia balbetta. Ma noi non possiamo mettere sul piatto oltre 400 miliardi di euro l'anno per le spese militari.

E' un contributo folle all'escalation militare che non garantisce sicurezza". Lo ha detto Giuseppe Conte a Rtl 102.5.