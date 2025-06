Difesa: Conte, 'nel centrosinistra diverse sensibilità, M5s sempre coerente'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Sul riarmo il centrosinistra è diviso? "Ci sono diverse sensibilità. Noi, per il Movimento, abbiamo sempre fatto della coerenza una posizione chiara. In altre forze politiche ci sono sensibilità diverse ma invito a considerare che oggi non c...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Sul riarmo il centrosinistra è diviso? "Ci sono diverse sensibilità. Noi, per il Movimento, abbiamo sempre fatto della coerenza una posizione chiara. In altre forze politiche ci sono sensibilità diverse ma invito a considerare che oggi non c'è nemmeno all'orizzonte la difesa comune europea. Se consentiamo alla Germania di spendere fino a 800 miliardi per diventare una super potenza militare mondiale in Europa aumentano le asimmetrie e i divari".

Lo ha detto Giuseppe Conte a Rtl 102.5.