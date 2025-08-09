Difesa: De Cristofaro, 'follia eurobond per spese militari'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il Governo Meloni è un Governo di irresponsabili. Mentre gli italiani sono alle prese con i rincari e le preoccupazioni per le ripercussioni dei dazi su prezzi e lavoro, leggiamo sulla stampa che il Governo propone formalmente all’Europa di fare debito c...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Il Governo Meloni è un Governo di irresponsabili. Mentre gli italiani sono alle prese con i rincari e le preoccupazioni per le ripercussioni dei dazi su prezzi e lavoro, leggiamo sulla stampa che il Governo propone formalmente all’Europa di fare debito comune non per aiutare famiglie e imprese in questo momento difficile ma per fare gli acquisti di armamenti.

Eurobond per finanziare le spese militari. Una follia militarista inaccettabile a cui diciamo no". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra al Senato,Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto di palazzo Madama.

"In un mondo infiammato da decine di guerre, dove il genocidio del popolo palestinese avviene sotto il silenzio complice dell’Occidente, le armi, i sistemi missilistici o gli scudi aerei -aggiunge- non solo la soluzione ma parte del problema. Il riarmo ingrassa solo le lobby della difesa, non aiuta l’economia. Ogni euro speso per comprare armi e sistemi di difesa è un euro tolto a cittadini e lavoratori".