Difesa: domani Fontana visita missione italiana in Kosovo

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sarà domani, vigilia di Natale, in visita al contingente italiano della missione Nato Kfor, in Kosovo. Alle 11 circa il presidente, dopo l'incontro a Pristina con il vicecomandante del contigente Nato Kosovo Force, il generale di brigata Federico Collina, e con l’addetto militare in Macedonia del Nord e Kosovo, il colonnello Christian Margheriti, sarà al Camp Villaggio Italia di Peć/Peja.

Alla Base sarà accolto dal comandante del contingente dell’Esercito Italiano presso il Camp, il colonnello Lorenzo Mangia, e dal comandante del contingente dell’Arma dei Carabinieri di stanza presso il Camp multinational specialized unit (Msu) di Pristina, il colonnello Alberto Santini.

A seguire sono in programma gli incontri e lo scambio di auguri con il personale militare. Alle 12 l'intervento del presidente Fontana, quindi la Santa Messa insieme e un momento di confronto con una rappresentanza dello stesso personale.