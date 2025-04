Difesa: Fratoianni, 'von der Leyen ritiri piano riarmo, non si può scavalcare democrazia'

Difesa: Fratoianni, 'von der Leyen ritiri piano riarmo, non si può...

Difesa: Fratoianni, 'von der Leyen ritiri piano riarmo, non si può...

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Il piano di riarmo di Ursula Von der Leyen non si può fare: al di là del merito della questione, avevamo sottolineato in ogni modo il vizio di forma di far passare un gigantesco piano di riarmo, senza alcun voto nel Parlamento Europeo, dove siedono i ra...