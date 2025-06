Difesa: Picierno, 'sbagliato manifestare contro piano Ue, Pd impegnato a migliorarlo'

Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Io continuo a chiedere chiarezza. È bene ricordare che il Partito Democratico è impegnato nelle istituzioni per migliorare il piano Von der Leyen, pur avendone evidenziato alcune criticità. La politica estera non può diventare una tela di ...

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Io continuo a chiedere chiarezza. È bene ricordare che il Partito Democratico è impegnato nelle istituzioni per migliorare il piano Von der Leyen, pur avendone evidenziato alcune criticità. La politica estera non può diventare una tela di Penelope: non si può lavorare al mattino nelle sedi istituzionali e poi, nel pomeriggio, scendere in piazza a contestare ciò su cui si è appena lavorato".

Lo ha detto Pina Picierno a 24Mattino.

"Il Pd ha scelto di non aderire alla manifestazione proprio perché impegnato a incidere concretamente sul piano. Partecipare a una protesta che ne mette in discussione l’impianto stesso sarebbe controproducente e anche sbagliato. Perché altrimenti questa diventa una politica interessata a piegare la realtà ai propri desideri", ha aggiunto la vice presidente del Parlamento Ue.

"È chiaro che la parola “pace” è la prima del nostro vocabolario, ma non possiamo ignorare la complessità del contesto globale. Far finta che la realtà non esista o rifiutarsi di affrontarla non è un atteggiamento compatibile con la responsabilità di chi ha il compito di governare e che, soprattutto, aspira ad essere un’alternativa credibile a questo governo”, ha concludo Picierno.