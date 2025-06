Difesa: Tarquinio, 'no a Pnrr militarizzato, votato contro in Ue'

Difesa: Tarquinio, 'no a Pnrr militarizzato, votato contro in Ue'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La relazione sull'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza approvata ieri dal Parlamento Europeo è onnicomprensiva e presenta elementi preziosi e a me molto cari concernenti la coesione sociale, tra cui il tema degli alloggi a prezzi acc...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "La relazione sull'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza approvata ieri dal Parlamento Europeo è onnicomprensiva e presenta elementi preziosi e a me molto cari concernenti la coesione sociale, tra cui il tema degli alloggi a prezzi accessibili e dell'integrazione dei gruppi vulnerabili. Inoltre, il testo propone una proroga per permettere agli enti territoriali di completare i progetti avviati grazie al Dispositivo stesso. Tuttavia, ho deciso di astenermi nel voto finale perché nel testo viene inserito anche un paragrafo che apre le porte all'utilizzo del Pnrr per la spesa militare".

Lo dichiara Marco Tarquinio, gruppo S&D al Parlamento europeo.

"Ho votato contro quel paragrafo, purtroppo però confermato, insieme alla grande maggioranza delle colleghe e dei colleghi della delegazione Pd. Sono lieto e grato per questa importante scelta comune. Siamo davanti a una bomba a orologeria sui fondi alla solidarietà innescata dalla Commissione Von der Leyen per alimentare il complesso militare-industriale. Uno schema che si sviluppa da tempo e che si fa sempre più ostentato. Inaccettabile".