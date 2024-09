Dipendenti disonesti sono stati catturati per aver rubato e rivenduto merci in maniera clandestina.

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti, con l'approvazione della Procura di Civitavecchia, hanno espresso un'ordinanza del gip per due lavoratori 'non fedeli' di Leroy Merlin al parco commerciale Da Vinci a Fiumicino. Sono accusati di aver perpetrato una serie di furti, valutati in totale circa un ...

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti, con l’approvazione della Procura di Civitavecchia, hanno espresso un’ordinanza del gip per due lavoratori ‘non fedeli’ di Leroy Merlin al parco commerciale Da Vinci a Fiumicino. Sono accusati di aver perpetrato una serie di furti, valutati in totale circa un milione di euro. Il materiale rubato, che comprendeva vari tipi di merce tra cui condizionatori e attrezzi da lavoro, veniva poi rivenduto ‘sotto banco’. I due dipendenti, un 27enne bulgaro e un italiano di 28 anni, avevano ruoli nella gestione dei prodotti in magazzino e nella sicurezza. Ora uno di essi è in domiciliare mentre all’altro è stato imposto il divieto di soggiorno nel comune di Fiumicino. Altri venti individui sono inoltre sotto indagine.

I furti vennero commessi tra gennaio 2022 e agosto 2023. L’inchiesta iniziò nel marzo 2023, in seguito alla segnalazione fatta all’Arma del responsabile del punto vendita quando gli furono notate delle discrepanze nelle merci. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di un mercato parallelo utilizzato sfruttato da coloro che, grazie a ‘corrette conoscenze’ all’interno del negozio, potevano acquistare i prodotti a prezzo molto più conveniente. Nel 2022, l’azienda ha registrato perdite per circa 800.000 euro, tuttavia, nel 2023 le perdite sono diminuite del 50% grazie alle indagini in corso.