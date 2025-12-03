Disabilità: Fontana, 'tutti talenti vanno valorizzati, nessuno resti indietro'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo 'Ladri di carrozzelle'. Con la loro musica questi artisti trasmettono un messaggio potente, ma soprattutto carico di speranza. Anche di fronte alle prove più dure, è sempre possibile donare gioia, emozione e sorrisi.

Tutti hanno talenti che meritano di essere sempre valorizzati. Questo è un presupposto essenziale per assicurare la dignità e la piena integrazione lavorativa e sociale di ogni persona". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del concerto evento del gruppo musicale 'Ladri di carrozzelle' organizzato nella sala della regina di Montecitorio per la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

"L’Italia -ha ricordato Fontana- si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo attraverso vari provvedimenti, a dimostrazione di quanto sia alta l’attenzione del nostro Parlamento su questi temi. Una regolamentazione ricca e strutturata però non basta. Qualsiasi misura di carattere giuridico è destinata a rivelarsi insufficiente se non è accompagnata da un radicale cambio di mentalità. Da questo punto di vista, occorre intensificare gli sforzi volti a trasmettere un’immagine della diversità priva di qualunque connotazione negativa".

"Si tratta -ha concluso Fontana- di un dovere innanzitutto per le Istituzioni, chiamate a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rimuovere antichi pregiudizi e di superare la percezione della disabilità come un limite o un difetto. Anche la società civile deve e può fare la propria parte, come dimostrano le numerose realtà che ogni giorno si adoperano in favore dei soggetti più vulnerabili. Oggi, in particolare, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento nei confronti dell’Associazione 'Giuseppe Dossetti', che ringrazio per aver contribuito a organizzare questo evento insieme all’onorevole Malavasi. Il mio auspicio è che iniziative come questa contribuiscano a costruire una società che non lasci indietro nessuno".