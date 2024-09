Discepoli ideano una custodia che ricarica il telefono mediante l'energia solare.

Gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Aeronautico 'Scarpellini' di Foligno hanno creato una custodia per cellulari con pannello solare, realizzata in nylon riciclato. Il prodotto, pensato per ricaricare il telefono con l'energia solare, è stato progettato per essere venduto a 29,99 euro ed è rivolto principalmente ai millennials. Il progetto è stato presentato al terzo premio 'Italia Angelucci Baldoni', dove è stato apprezzato per la sua originalità e sostenibilità. Le custodie, chiamate Recover solar cover, sono resistenti all'acqua, compatibili con qualsiasi dispositivo mobile e disponibili per l'acquisto online e in negozi specializzati.

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Aeronautico ‘Scarpellini’ a Foligno hanno sviluppato una custodia per telefoni cellulari con pannello solare incorporato, realizzata interamente in nylon riciclato. Questo prodotto eco-friendly ha il potenziale di ricaricare il telefono utilizzando solo l’energia solare. Il progetto, ideato e coordinato dalla quinta B della scuola sotto la guida della professore d’Economia aziendale Gioia Contini, è stato concepito per essere introdotto sul mercato al prezzo di 29,99 euro. I target di clientela ipotizzati sono principalmente i millennials nativi digitali, un gruppo demografico numericamente importante. Gli allievi dell’istituto di Foligno, presieduto da Federica Ferretti, hanno gestito non solo il design dell’imballaggio ecologico della custodia, ma hanno anche proposto un piano di marketing locale. Hanno scelto la città di Perugia, conosciuta per la sua storica vocazione internazionale e la presenza di due importanti università, come sito ideale per la sede della RecoveR, la società che produce la custodia. Questo concetto imprenditoriale, presentato al terzo premio ‘Italia Angelucci Baldoni’, ha superato la concorrenza delle altre scuole superiori con indirizzo tecnico commerciale in Assisi, Bastia Umbra, Foligno e Perugia. Il progetto ha ricevuto notevole apprezzamento per la sua originalità e il suo impegno nei confronti della sostenibilità. Il prodotto innovativo, denominato Recover solar cover, compatibile con qualsiasi dispositivo mobile, resistente all’acqua è disponibile per l’acquisto online, presso rivenditori autorizzati e negozi monomarca, che sono considerati centri strategici del marchio.