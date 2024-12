Un intervento delicato nel cuore di Verona

Questa mattina, la città di Verona ha vissuto un momento di grande tensione a causa del ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno, di origine inglese e dal peso di 250 libbre, è stato scoperto nel quartiere di Santa Lucia, all’interno di un cantiere della società V-Reti. Le autorità locali hanno immediatamente attivato un piano di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti e dei lavoratori nelle vicinanze.

Evacuazioni e misure di sicurezza

In conformità con le disposizioni della Prefettura, è stata disposta l’evacuazione di tutti i residenti entro un raggio di 334 metri dal luogo del ritrovamento. Circa 70 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, trovando rifugio in un punto di raccolta allestito dal Comune di Verona. Le operazioni di disinnesco, condotte dall’8/o Reggimento Genio Guastatori della Folgore, hanno richiesto un’accurata pianificazione e coordinamento per minimizzare i rischi associati a tali interventi.

Impatto sulla circolazione e conclusione delle operazioni

Durante le operazioni di disinnesco, è stata sospesa anche la circolazione ferroviaria nella zona, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Tuttavia, la sicurezza dei cittadini è stata la priorità assoluta. Fortunatamente, l’intervento si è concluso prima di mezzogiorno, permettendo il ritorno alla normalità per i residenti e la ripresa delle attività ferroviarie. Questo episodio sottolinea l’importanza di una gestione efficace delle emergenze e la necessità di mantenere alta l’attenzione su potenziali pericoli legati a ordigni inesplosi, che possono ancora rappresentare una minaccia nelle aree urbane.