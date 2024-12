Dl flussi: al via 'chiama' al Senato per voto fiducia

Dl flussi: al via 'chiama' al Senato per voto fiducia

Roma, 4 dic (Adnkronos) - Ha preso da poco il via al Senato la 'chiama' dei senatori per il voto sul Dl flussi dopo la fiducia posta dal governo in aula. ...