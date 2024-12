Dl flussi: De Cristofaro (AVS), 'governo ossessionato dai migranti'

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Il governo Meloni interviene per la diciassettesima volta in due anni sul tema dei migranti circa una volta e mezzo al mese. Una vera ossessione e un triste record che racconta la narrazione ossessiva e propagandistica della destra, usata per convincere gli italiani c...

Roma, 4 dic (Adnkronos) – "Il governo Meloni interviene per la diciassettesima volta in due anni sul tema dei migranti circa una volta e mezzo al mese. Una vera ossessione e un triste record che racconta la narrazione ossessiva e propagandistica della destra, usata per convincere gli italiani che il nostro Paese è insicuro e sotto invasione. Non è così. I numeri raccontano un’altra verità". Lo ha detto in aula a Palazzo Madama il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro sul Dl flussi.

"La retorica dell’invasione, che piace tanto alla destra, è senza fondamento. Pura propaganda che si scontra con la realtà: non c’è nessuna invasione. Invece di difendere i confini dal presunto pericolo dei migranti, l’esecutivo dovrebbe occuparsi dell’esodo di italiani, visto che decine di migliaia di giovani lasciano il Paese ogni anno, in cerca di opportunità che l’Italia non offre -ha continuato-. Di questo la destra non parla e preferisce parlare di invasione dei migranti. Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce il proprio voto contrario a questo provvedimento, che attacca la magistratura, non cancella la Bossi-Fini e colpisce chi salva le vite nel Mediterraneo, come le Ong che ringraziamo per il prezioso lavoro che fanno".

"La destra, ossessionata dai migranti, introduce misure raccapriccianti, come il divieto di utilizzare aerei per individuare i barchini in difficoltà e per evitare che si documentino le violenze che avvengono sui migranti da parte della Guardia costiera libica, con le motovedette fornite dall’Italia. Per non parlare del fallimentare centro di detenzione per migranti in Albania che, oltre ad essere un abominio giuridico e un vero e proprio carcere in suolo albanese, è anche uno dei più grandi sprechi di denaro pubblico, risorse che si potevano e dovevano usare per l’accoglienza", ha aggiunto.