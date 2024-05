Dl Superbonus, via libera dalla Camera: è legge

Dl Superbonus, arriva il via libera dalla Camera: è legge

Dl Superbonus approvato, è legge, via libera dell'Aula della Camera al decreto Superbonus, voti a favore sono stati 150, i no 109.

La Camera ha approvato definitivamente il decreto Superbonus, che introduce significative modifiche nel panorama delle detrazioni fiscali. Ecco una sintesi delle principali soluzioni adottate.

Spalmadetrazioni su dieci anni: Le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 saranno ripartite in 10 quote annuali anziché 4/5, estendendo il periodo di beneficio.

Stop alla compensazione dei contributi: Dal 2025, le banche non potranno più compensare i crediti del superbonus con debiti previdenziali, con sanzioni in caso di violazione.

Taglio del bonus ristrutturazioni: A partire dal 2028, il bonus per le ristrutturazioni sarà ridotto al 30% rispetto al 36% attuale, fino al 2033.

Queste misure avranno un impatto significativo sul settore delle detrazioni fiscali e degli incentivi per la riqualificazione degli immobili.

Fondo per interventi in aree terremotate: Viene istituito un fondo con 35 milioni di euro per il 2025, destinato a sostenere interventi da Superbonus su immobili danneggiati da eventi sismici.

Cilas dormienti: Le comunicazioni di inizio lavori per il superbonus presentate entro il 16 febbraio 2023 saranno depotenziate.

Norma anti-usura sui crediti: A partire dal 2025, banche, assicurazioni e intermediari dovranno applicare una ripartizione in sei quote annuali per crediti acquistati a prezzi inferiori al 75%.

Fondo per il Terzo Settore: È previsto un fondo da 100 milioni di euro per il 2025, destinato a supportare interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati da Onlus, OdV e APS.