Dolore lombare: cause e rimedi naturali

Il dolore lombare è molto comune perché può avere tante cause. Scopriamo insieme come combatterlo naturalmente.

Il dolore lombare può avere cause diverse e si può risolvere anche semplicemente cambiando le proprie abitudini. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come individuare la causa esatta del dolore lombare ed, eventualmente, come farlo passare facendo affidamento anche sui rimedi naturali.

Dolore lombare

Il dolore lombare è una delle tante ragioni principali per cui si si assenta spesso dal lavoro o non si riesce ad affrontare la propria quotidianità. Sebbene determinare la causa esatta può essere molto complicato, a meno che questo non si protrae per molte settimane e, pertanto, sarebbe il caso di un consulto medico, la maggior parte delle volte, il dolore lombare si può curare anche autonomamente, semplicemente modificando le proprie abitudini e adottando qualche accorgimento in più.

Non esiste un’età precisa a partire dalla quale si è più esposti al rischio di dolore lombare, tuttavia, vi sono dei fattori di rischio che possono facilitare la comparsa di dolore lombare, come una scarsa attività fisica, uno sforzo maggiore a carico della schiena piuttosto che delle gambe, l’artrite o le tensioni muscolari.

Dolore lombare: come prevenirlo

Se capire la causa esatta del dolore lombare non è semplice, cercare di prevenirlo è molto meno complicato di quanto non si immagini. Svolgere un esercizio fisico regolare è utile a mantenere la schiena sana e forte. Allenando il proprio corpo, infatti, non solo si rassodano e tonificano i muscoli, ma questi, insieme alle articolazioni, diventano anche più elastici nei movimenti. Come conseguenza, si abbasserà il rischio di infortuni e anche di mal di schiena.

Mantenere una postura corretta è fondamentale, sia quando si sta in piedi e sia quando si sta seduti. Se avete dubbi sulla vostra postura, potreste provare a fare pilates. E’ importante mantenere una postura corretta anche quando si sollevano i pesi, ad esempio. Il carico dovrà stare sulle gambe e non sulla schiena.

Se siete obesi o sovrappeso, è meglio iniziare a perdere peso. Se siete dei fumatori abituali, iniziate a smettere. Queste condizioni aumentano il rischio di dolore lombare e di altre gravi patologie.

Dolore lombare: i migliori rimedi su Amazon

Prevenire il dolore lombare è possibile, ma in alcuni casi può essere difficile. In tutti questi casi, potete fare affidamento su alcuni rimedi naturali per alleviare il dolore e il disagio. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto in una lista breve alcuni dei rimedi migliori disponibili su Amazon, alla migliore offerta.

ThermaCare Schiena 4 Fasce Autoriscaldanti Monouso a Calore Terapeutico per i Dolori della Schiena, 8 Ore Calore Costante

Fasce autoriscaldanti realizzate con materiale soffice e confortevole e delle celle speciali a base di ingredienti naturali che, al contatto con l’ossigeno dell’aria, sviluppano calore per contrastare i dolori muscolari e articolari causati da affaticamento, tensione muscolare, distorsioni, stiramenti, artrite, dolori cronici e occasionali.

Initiv Cerotti per Schiena, Dolori Muscolari da lievi a moderati, Rimedi Mal di Schiena, Sollievo fino a 5 giorni se usati in modo continuativo, senza Medicinali, Resistenti all’Acqua (4 Cerotti)

Con tecnologia reflectech, questo cerotto dona sollievo dal dolore da lieve a moderato fino a cinque giorni, se usato in modo continuativo, aumenta la microcircolazione e favorisce il rilassamento muscolare. Progettato per adattarsi alla schiena in modo ergonomico e per facilitare l’aderenza, il cerotto è confortevole da tenere addosso, senza provocare disagi o fastidi.

Thermo Therapy Fascia Ricaricabile per Dolore Schiena, Non Contiene Farmaci, Durata del Calore fino a 12 Ore, Confezione con 1 Fascia Regolabile + 4 Dispositivi Terapeutici Autoriscaldanti

La confezione include una fascia per contrastare il dolore alla schiena e quattro dispositivi autoriscaldanti creati per essere inseriti in una tasca specifica nella fascia. A base di ingredienti naturali, la termoterapia è un rimedio antico che migliora l’afflusso di sangue e di ossigeno alla muscolatura per ridurre la rigidità delle articolazioni e, quindi, anche il dolore.