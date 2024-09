Alluce valgo: cos’è e come prevenirlo

L’alluce vaglo è una protuberanza ossea che si sviluppa alla base dell’alluce. Esistono tipologie diverse di alluce valgo in base alla causa che lo determina e non tutte richiedono cure particolari. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come riconoscere i sintomi, come trattarlo ed, eventualmente, come prevenire la sua formazione.

Alluce valgo

L’alluce valgo è una deformità del piede che interessa milioni di persone in tutto il mondo. E’ una condizione progressiva che causa la deviazione dell’alluce verso le altre dita, con conseguente protuberanza ossea sul lato del piede. L’alluce valgo può causare dolore, disagio, difficoltà a camminare e ostacolare il normale svolgimento delle proprie attività quotidiane.

I casi più gravi di alluce valgo richiedono l’intervento chirurgico. La maggior parte delle volte, però, questa condizione medica non provoca una sintomatologia invalidante e può essere risolta anche autonomamente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende l’alluce valgo e come trattarlo in totale autonomia.

Alluce valgo: sintomi e cause

L’alluce valgo è spesso la combinazione di fattori diversi che si influenzano a vicenda. Sicuramente, l’utilizzo di calzature non adatte e scomode, il peso eccessivo che accidentalmente può avvertire il piede, la meccanica del piede, ovvero, il modo in cui si cammina, la tendenza a stare molto tempo in piedi e alcune patologie che possono provocare infiammazione sono tutte situazioni che possono favorire la comparsa di alluce valgo.

Il sintomo più evidente dell’alluce valgo è la protuberanza ossea che si forma alla base dell’alluce. Successivamente, si può notare scolorimento o rossore, la comparsa di calli o duroni, dita a martello, avvertire dolore e rigidità muscolare, difficoltà a camminare, a muovere o piegare l’alluce, ad indossare determinati tipi di scarpe o a provare dolore quando si indossano alcuni tipi di scarpe.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.