Unghie incarnite in estate: consigli e rimedi per curarle

Le unghie incarnite sono una condizione comune, che interessa prevalentemente l’alluce, sia dell’uomo che della donna, indipendentemente dalla loro età. Questa condizione si verifica quando l’angolo dell’unghia cresce all’interno dell’alluce anziché sopra di esso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare e risolvere questo problema in modo semplice e naturale.

Unghie incarnite in estate

Le unghie incarnite sono una condizione comune che, di solito, non richiede una particolare attenzione medica e, anzi, si risolve nel giro di poche settimane, se affrontata nel modo giusto e con le soluzioni più adatte. Le persone affette da alcune patologie che compromettono la circolazione sanguigna dei piedi potrebbero, invece, richiedere attenzioni maggiori e aver bisogno di cure più specifiche.

Questa condizione, che può interessare sia l’uomo che la donna, indipendentemente dalla loro età, può dipendere da cause specifiche e presentarsi con sintomi peculiari, come gonfiore, dolore, infiammazione della pelle e, in alcuni casi, anche infezione nell’area che circonda l’unghia.

Unghie incarnite in estate: come prevenirle

Solitamente, le unghie incarnite si verificano a seguito di un trauma o di una ferita, quando queste vengono tagliate eccessivamente corte o in un modo eccessivamente arrotondato, oppure, quando si indossano scarpe strette e, in generale, scarpe che calzano male.

La causa che determina lo sviluppo di un unghia incarnita, la maggior parte delle volte, può essere controllata da noi stessi e, di conseguenza, questa condizione può essere prevenuta. Se si è abituati a fare la pedicure, è preferibile tagliare l’unghia dell’alluce seguendo una linea dritta e non assecondando la forma del dito. Chi soffre di determinate patologie come, ad esempio, il diabete, che compromettono la circolazione sanguigna del piede, potrebbero chiedere aiuto ad un podologo nella cura dei piedi. Infine, quando si acquista un paio di scarpe nuove, optare per dei modelli che calzino bene e che facciano sentire comodi.

Unghie incarnite: i migliori rimedi su Amazon

Fortunatamente, le unghie incarnite sono una condizione che si può affrontare e risolvere in totale autonomia adottando le giuste strategie per prevenirle e facendo affidamento su rimedi specifici per curarle. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta, per prevenire e guarire dalle unghie incarnite.

UNGHIE INCARNITE PIEDI | Previene le unghie incarnite e ammorbidisce l’unghia | Trattamento professionale | SWISS MADE

Rigenerante e rivitalizzante, questo siero rafforza l’unghia e le permette di ritrovare velocemente la sua forma e solidità, nutre e idrata le cuticole, facilita e consente un taglio migliore dell’unghia. Realizzato con ingredienti di origine biologica e naturale, il trattamento e adatto a tutta la famiglia. Si consiglia di applicare regolarmente.

Set di Strumenti per Unghie dei Piedi Incarniti, 50PCS Adesivi Correttori dell’Unghia del Piede e 4PCS Strumenti di Pedicure del Correttore

Questo set di adesivi correttori è stato progettato e realizzato con lo scopo di offrire alle persone sollievo immediato dal dolore e dal disagio che l’unghia incarnita può provocare. Oltre agli adesivi correttori, il set contiene anche degli strumenti adatti alla cura dell’unghia incarnita. I materiali utilizzati per la realizzazione del set sono tutti di prima qualità e possono essere utilizzati da tutta la famiglia.

YLUFAC Set per la correzione delle unghie incarnite 20 strisce leviganti indolori per le unghie dei piedi con 2 sollevatori per le unghie dei piedi

Questo set, realizzato con materiale di prima qualità, è stato progettato con lo scopo di offrire sollievo immediato dai disagi e il dolore che l’unghia incarnita provoca nelle persone che ne sono affette. Si tratta un set versatile poiché adatto sia per il trattamento delle unghie incarnite, sia per il trattamento di altri problemi che possono interessare le unghie dei piedi.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.