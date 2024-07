Righe sulle unghie: le cause e come risolvere

La presenza di righe sulle unghie è comune sia nell’uomo che nella donna, indipendentemente dall’età. Si tratta di una condizione innocua che, in alcuni casi, tuttavia, può segnalare la presenza di problemi di salute che sarebbe preferibile indagare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause della comparsa di righe sulle unghie e come risolvere facendo affidamento su soluzioni naturali.

La condizione delle unghie può rivelare lo stato di salute di una persona e, di conseguenza, sarebbe opportuno prestare attenzione alle unghie e ad ogni loro eventuale variazione. Cosa indica, dunque, la presenza di righe sulle unghie? La maggior parte delle volte, per fortuna, non vi è alcuna ragione di preoccuparsi. In altri casi, invece, la presenza di righe sulle unghie può indicare un problema di salute più serio, che necessita di maggiore attenzione. In generale, il trattamento si distingue in base alla causa che determina il problema.

Le righe sulle unghie possono essere verticali o orizzontali. In linea di massima, noi tutti abbiamo delle righe sulle unghie, tuttavia, se le righe sono verticali, quasi certamente, la causa è legata al processo di invecchiamento che la persona sta affrontando. Non è, infatti, un caso che le righe verticali sulle unghie diventano più pronunciate con l’età. Le righe orizzontali, invece, possono indicare una cura cattiva delle unghie, dei traumi, l’utilizzo di prodotti particolarmente aggressivi per le unghie, una condizione medica che andrebbe indagata o una carenza nutrizionale che può essere invertita seguendo un’alimentazione sana.

Righe sulle unghie: come prevenire

Le righe possono comparire sulle unghie sia delle mani che dei piedi e, sebbene le soluzioni sulle quali fare affidamento per prevenire o curare la condizione siano numerose, il processo di guarigione è lento perché le unghie delle mani crescono di pochi millimetri al mese e quelle dei piedi crescono ancora più lentamente.

Sebbene ci sia poco da fare quando le righe sulle unghie sono la conseguenza dell’invecchiamento, in generale, per prevenire questa condizione si possono adottare delle accortezze che, se non risolvono definitivamente il problema, possono rallentarne l’aggravamento.

Si consiglia di:

Non mangiarsi le unghie o le cuticole

o le Indossare dei guanti quando si fanno dei lavori in casa e si utilizzano prodotti aggressivi

quando si fanno dei lavori in casa e si utilizzano prodotti aggressivi Non tagliare o spingere indietro le cuticole

Tagliare correttamente le unghie: quelle delle mani dovrebbero essere tagliate in forma curva, quelle dei piedi dritte

correttamente le unghie: quelle delle mani dovrebbero essere tagliate in forma curva, quelle dei piedi dritte Limitare l’utilizzo di smalti e trattamenti specifici per le unghie, al fine di proteggerne l’aspetto e la struttura

