Digiuno intermittente o dieta ipocalorica: differenze

Il digiuno intermittente, rispetto alla dieta ipocalorica, fornisce ulteriori benefici e risultati per il dimagrimento e non solo.

L’alimentazione, quindi mangiare bene, ha effetti positivi non solo sulla perdita di peso, ma anche sulla longevità. Uno studio ha analizzato e messo a confronto due regimi: il digiuno intermittente e la dieta ipocalorica proprio per capire quale sia il migliore sotto vari punti di vista. Nei paragrafi proviamo a vedere i risultati ottenuti e quale seguire.

Digiuno intermittente o dieta ipocalorica

Sono due regimi dimagranti molto popolari ed efficaci, soprattutto nella perdita di peso. Il digiuno intermittente, poi, è diventato molto popolare negli ultimi tempi anche grazie a diversi personaggi dello spettacolo che hanno deciso di seguirlo per perdere peso e quindi dimagrire. Molto utile per controllare l’appetito senza dover contare le calorie ogni volta.

Inoltre, seguire un regime del genere permette anche di ritardare l’invecchiamento dal momento che ha un impatto positivo sulla longevità. In seguito a una nuova ricerca, vi è stato anche il parallelismo con la dieta ipocalorica, che ha una restrizione calorica e che ha vari benefici, non solo da un punto di vista del dimagrimento.

Lo studio ha poi messo a confronto i due tipi di dieta e di regime facendo un parallelismo tra il digiuno intermittente e la dieta ipocalorica, appunto. Sono stati esaminati una serie di fattori proprio per capire quale sarebbe il regime dimagrante maggiormente idoneo per perdere peso, ma anche per migliorare la longevità e quindi vivere più a lungo.

Digiuno intermittente o dieta ipocalorica: risultati

Lo studio è stato condotto nel seguente modo: nel digiuno intermittente si consumavano le stesse calorie della dieta ipocalorica, ma cambiavano le finestre di tempo dal momento che con il digiuno si va incontro a un periodo che può essere di 16 ore dove non bisogna mangiare nulla se non liquidi come tisane o tè per poter così perdere peso.

Seguendo entrambi i regimi dimagranti, lo studio ha dimostrato che è possibile perdere peso e anche ridurre la massa grassa. Il digiuno intermittente risulta però essere, rispetto al regime ipocalorico, una soluzione migliore in quanto maggiormente sostenibile, oltre al fatto che dia maggiori risultati soprattutto nel lungo termine.

Seguire un regime come quello intermittente permette di ridurre i livelli dello stress ossidativo, quindi combattere l’infiammazione mentre l’altro regime a restrizione calorica va a migliorare la memoria. Entrambe le diete sono indicate per perdere peso, ma anche per i benefici alla salute dell’organismo, in generale.

Il digiuno intermittente si rivela sicuramente una valida opzione per dimagrire, considerando anche i tanti esiti nel lungo periodo. In ogni caso, si consiglia di affidarsi a un esperto del settore per un programma adatto e ideale per ciascun individuo.

Digiuno intermittente o dieta ipocalorica: integratore naturale

