Digiuno intermittente: quando si comincia a dimagrire

Sono vari i regimi dimagranti indicati per ogni esigenza e persona. Tra i tanti, molto in voga, è il digiuno intermittente, un regime dimagrante che stanno seguendo molti soggetti con risultati davvero utili. Vediamo come iniziare e quanto è possibile perdere peso.

Digiuno intermittente

Considerato il regime dimagrante per eccellenza dal momento che il digiuno intermittente è seguito da molte persone, sia comuni che personaggi dello spettacolo. Un metodo che prevede un periodo di alternanza tra cibo e fasi di astinenza in modo da riequilibrare il fisico e quindi dimagrire rapidamente e senza troppe rinunce.

Una strategia alimentare ben programmata e bilanciata da seguire con un nutrizionista del settore. L’obiettivo principe di un regime del genere è sia dimagrire, ma anche al contempo andare a migliorare alcuni parametri e fattori simbolici. Un metodo che permette di mangiare meno rispetto a quanto consuma l’organismo.

Si trovano poi varie tipologie di digiuno intermittente che possono cambiare sia per il periodo di astinenza dal cibo, ma anche per il tipo di alimentazione che prevedono. Il metodo 16:8 è sicuramente il più diffuso e conosciuto dal momento che prevede circa 16 ore di digiuno e soltanto di pasti che dovrebbero essere 2 al giorno.

Un metodo dimagrante molto efficace e anche pratico dal momento che è possibile fare l’ultimo pasto intorno alle 20 per poi digiunare fino a mezzogiorno intervallando magari una cena o uno spuntino spezzafame a metà del pomeriggio nella merenda.

Digiuno intermittente: quanto si perde

Seguire la dieta del digiuno intermittente non è difficile, anzi. Il dimagrimento vero e proprio avviene essenzialmente quando inizia il periodo di restrizione, quindi nella fase di digiuno, nelle 16 ore dall’astinenza dal cibo qualora si decidesse di seguire il metodo 16:8. Dopo la prima settimana ecco che cominciano a giungere i primi risultati.

Non è necessario pesarsi tutti i giorni, basta semplicemente salire sulla bilancia ogni due o quattro settimane proprio per vedere i risultati di questo metodo dimagrante. La prima settimana è la migliore poiché aiuta a perdere non solo calorie, ma anche grassi e molti liquidi. Già dopo una settimana si arriva a perdere fino a un chilo.

A seguire, il ritmo è un po’ più lento. Per un programma ben strutturato ed equilibrato con il digiuno intermittente si arriva anche a perdere fino a 800 grammi a settimana. Un regime del genere, se programmato nel modo giusto, permette di dimagrire fino all’1% del peso iniziale a distanza di una settimana.

