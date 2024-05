Unghie artificiali: come scegliere le più adatte

Le unghie artificiali sono un’alternativa valida per chi tende a mangiarsi le unghie, ma anche per chi vorrebbe sfoggiare una manicure sempre perfetta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quanti tipi di unghie artificiali esistono, come si applicano e come scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze.

Unghie artificiali

Le unghie artificiali sono essenziali per chi vuole essere sempre alla moda, ma desidera proteggere le sue unghie naturali dall’applicazione di ingredienti di natura chimica, oppure, tende a mangiarsi le unghie o, a causa di condizioni specifiche, ha difficoltà a farle crescere. In linea di massima, esistono ragioni diverse per cui sempre più donne, al giorno d’oggi, desiderano ricorrere all’applicazione delle unghie artificiali.

Generalmente, le unghie artificiali sono realizzate con materiali di prima qualità che non arrecano alcun danno alla persona che le indossa, sebbene, prima della loro eventuale applicazione, è sempre preferibile accertarsi di non soffrire di particolari allergie o condizioni specifiche per le quali l’applicazione delle unghie artificiali potrebbe rappresentare un problema.

Unghie artificiali: come sceglierle

Scegliere le unghie artificiali che meglio si adattano alle proprie esigenze non è molto difficile, soprattutto perché le tipologie di unghie artificiali sono limitate e la scelta, quando si decide di fare affidamento sull’applicazione delle unghie artificiali, dipende dal tipo di obiettivo che si ha.

Le unghie acriliche sono la scelta più comune e popolare. Sono facili da applicare anche in totale autonomia, ma la loro gestione comporta ad una qualche forma di attenzione in più. Prima dell’applicazione, è preferibile limare le unghie naturali al fine di renderle ruvide e consentire l’applicazione di quelle artificiali. Inoltre, quando le unghie naturali iniziano a crescere, potrebbe crearsi uno spazio piccolo tra la cuticola e l’unghia artificiale, per cui si dovrebbe intervenire.

Le unghie in gel sono quelle più durature e resistenti, ma sono anche le più costose. Anche le unghie in gel possono essere applicate in totale autonomia.

La fibra di seta per le unghie, invece, merita un discorso a parte. Si tratta, infatti, di un materiale particolare al quale si ricorre per riparare le unghie danneggiate o per rinforzare le punte delle unghie.

Le unghie artificiali possono essere colorate con uno smalto comune e si può, persino, realizzare una nail art.

