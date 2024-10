Perdere peso con il kettlebell: consigli e rimedi naturali

Perdere peso è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico. L’uso del kettlebell rende l’obiettivo più semplice e divertente da raggiungere. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli esercizi che si possono fare con il kettlebell per perdere peso ed, eventualmente, su quale rimedio naturale fare affidamento per raggiungere l’obiettivo più in fretta.

Perdere peso con il kettlebell

Allenarsi con il kettlebell vuol dire coinvolgere più gruppi muscolari contemporaneamente, sviluppare forza, resistenza e capacità di coordinamento, migliorare l’equilibrio, la performance sportiva in generale, rassodare e tonificare e, allo stesso tempo, bruciare grassi e calorie in modo divertente.

Rispetto agli allenamenti con i pesi, quelli con il kettlebell imitano i movimenti che si svolgono, comunemente, nella vita quotidiana e, di conseguenza, incorporare nella propria routine di allenamento anche alcuni esercizi con il kettlebell aiuterà a migliorare la forma fisica funzionale e la mobilità, per prevenire gli infortuni, ad attivare il core e la parte inferiore del corpo, che è fondamentale per la gestione del peso, e, infine, ad ottimizzare le prestazioni fisiche.

Perdere peso con il kettlebell: gli esercizi da fare

Gli esercizi che si possono fare con il kettlebell al fine di riattivare il metabolismo, bruciare i grassi e le calorie e, di conseguenza, perdere peso e restare in forma sono numerosi. Nei paragrafi che seguono, vi diamo giusto qualche esempio, ma sappiate che gli esercizi con il kettlebell possono essere eseguiti sia dalle persone più esperte che da quelle meno esperte.

Gli swing con kettlebell sono utili a chi desidera preservare la salute cardiovascolare, allenare i muscoli posteriori delle cosce, i glutei e la parte bassa della schiena. Se eseguiti con costanza, questi allenamenti non solo rassoderanno la muscolatura, ma favoriranno la perdita del grasso in eccesso, miglioreranno la forza e la resistenza, l’equilibrio e la performance anche in altri allenamenti.

Gli affondi inversi con kettlebell sviluppano la forza, lavorano sul core e migliorano la stabilità di gambe e glutei. Questo tipo di allenamento richiede equilibrio e coordinazione e, di conseguenza, in fase di svolgimento, attiva tutta la muscolatura e il consumo di grassi e calorie in eccesso.

Il kettlebell sumo deadlift rafforza i glutei, i muscoli posteriori delle cosce, la parte bassa della schiena e la parte interna delle cosce. Questo tipo di esercizio migliora la forza e la resistenza e, poiché coinvolge grandi gruppi muscolari, aiuta a perdere grasso e a bruciare molte calorie.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.