Allenare l’interno coscia: i consigli per settembre

Allenare l'interno coscia è molto importante e non solo per una questione di salute. Vediamo come fare.

Allenare l’interno coscia è fondamentale sia per gli uomini che per le donne e non solo per una questione estetica, ma anche di salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come riprendere questo tipo di allenamenti a settembre per recuperare il proprio benessere psicofisico.

Allenare l’interno coscia

Con la pausa estiva è normale che alcuni di noi abbiano messo un po’ da parte l’esercizio fisico e la sana alimentazione. D’altra parte, abbandonare la routine durante l’estate per dedicarsi al riposo è fondamentale per recuperare le forze e le energie ed affrontare le nuove stagioni con la giusta marcia in più. Con l’arrivo di settembre, però, arriva anche il momento di ritornare alle proprie abitudini, sia per quanto riguarda l’attività fisica che l’alimentazione.

Allenare l’interno coscia dovrà essere uno dei tanti obiettivi sui quali lavorare a partire da settembre, non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto di salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo giusto, con gli esercizi più adatti per noi e le nostre esigenze.

Allenare l’interno coscia: esercizi

Esistono tipologie diverse di esercizio fisico per allenare l’interno coscia, alcune sono a corpo libero, altre prevedono l’utilizzo di fasce elastiche o altri tipi di attrezzatura, ma ogni tipologia di esercizio può essere svolta sia in casa che in palestra, così che ognuno possa regolarsi in base alle proprie possibilità e ai propri impegni.

Gli allenamenti per l’interno coscia o adduttori sono fondamentali sia per l’uomo che per la donna perché aiutano a stabilizzare le ginocchia, il bacino e i fianchi. La parte inferiore del corpo, se allenata correttamente, sarà abbastanza forte per migliorare le prestazioni atletiche, prevenire gli infortuni e mantenere stabilità e mobilità che, con l’avanzare dell’età, potrebbero venire meno.

Gli adduttori, o interno coscia comprendono cinque gruppi di muscoli, che sono:

Gracile

Otturatore esterno

Adduttore breve

Grande adduttore

Adduttore lungo

Gli affondi e gli squat, sebbene importanti nell’allenamento dell’interno coscia, coinvolgono esclusivamente i grandi muscoli quadricipiti, trascurando tutti gli altri più piccoli. Il nostro consiglio è di aggiungere a questo tipo di esercizi anche il ponte, il leg press o tigh press, gli affondi laterali, i sumo squat, il sollevamento laterale a gambe distese, il ponte su una gamba, l’esercizio della conchiglia.

Allenare l’interno coscia: miglior integratore alimentare

Questi appena descritti sono solo alcuni tra i tanti esercizi che si

possono fare per allenare l’interno coscia. Tuttavia, i risultati saranno migliori se l’esercizio fisico sarà accompagnato anche da una sana e corretta alimentazione, che è fondamentale per sostenere l’organismo in tutte le sue funzioni, e il movimento, inteso come il muovere il proprio corpo nello spazio e mantenere attivo il metabolismo non solo per facilitare la perdita di peso, ma anche per preservare il peso forma.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per stimolare il metabolismo e perdere peso grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

