Fasce elastiche fitness: che cosa sono e dove acquistarle

Fasce elastiche fitness

Negli ultimi anni, soprattutto tra chi svolge allenamento funzionale, le fasce elastiche fitness sono diventate un argomento di maggiore interesse, utili soprattutto tra quegli utenti che, attraverso un determinato tipo di allenamento, intendono perseguire obiettivi specifici.

Come per ogni altra cosa, tuttavia, i benefici che un allenamento con le bande elastiche fitness offre saranno visibili solo se quell’allenamento è costante e svolto in maniera corretta.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa sono le fasce elastiche fitness, quali sono tutti i loro benefici

Fasce elastiche fitness: benefici

Esistono tipologie diverse di fasce elastiche fitness, sulla base dell’obiettivo che si desidera raggiungere. Le fasce elastiche con maniglia si utilizzano, principalmente, per rafforzare ed allungare i muscoli e sviluppare la forza. Solitamente, le maniglie si prestano ad una serie di diversi esercizi, in alternativa a quelli che si svolgono in palestra con i pesi o le macchine, oppure, aiutano a combinare più fasce insieme per aumentare o diminuire il livello di resistenza a seconda delle proprie necessità; le fasce elastiche di resistenza piatte sono prevalentemente utilizzate per scopi terapeutici, ma possono essere sfruttate anche durante gli allenamenti di pilates per una maggiore resistenza e, in generale, per sviluppare la forza; le fasce elastiche ad anello, infine, sono utili per scopi terapeutici ma, in genere, vengono utilizzate dagli sportivi per allenare gambe e glutei.

Nel complesso, le fasce elastiche fitness rafforzano i muscoli, migliorano l’abilità fisica negli anziani, grazie all’allenamento costante vi è anche una minore possibilità di subire delle lesioni o dei traumi e, infine, sebbene la perdita di peso non sia il primo beneficio che l’allenamento con le fasce offre, molto spesso, ne è il risultato.

Che siate dei professionisti o che vi stiate approcciando

all'allenamento funzionale e all'attività sportiva in generale, le fasce elastiche fitness sono accessori utili che non possono assolutamente mancare.

