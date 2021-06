Donne: Draghi, 'investiremo 7 mld in parità genere entro 2026'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo in Italia è quello di investire, entro il 2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione dell’uguaglianza di genere". Lo rimarca il premier Mario Draghi, intervenendo con un videomessaggio al 'Women Political Leaders Summit 2021'.

"Siamo determinati ad aumentare il numero di ragazze e donne che scelgono di studiare le discipline tecnico-scientifiche – prosegue il presidente del Consiglio – Vogliamo ampliare i servizi di prima infanzia e di istruzione primaria in modo tale da poter aiutare le mamme lavoratrici. Stanzieremo fondi a sostegno dell’imprenditoria femminile e provvederemo ad introdurre una clausola di condizionalità per fare in modo che le imprese assumano più donne".