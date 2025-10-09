Dpfp: Lai (Pd), 'governo chiama prudenza quello che è solo immobilismo'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 non è un piano economico: è una dichiarazione di sopravvivenza. Un bilancio costruito sull’inflazione e non sulla crescita, dove i conti tornano solo perché i prezzi restano alti, mentre ...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 non è un piano economico: è una dichiarazione di sopravvivenza. Un bilancio costruito sull’inflazione e non sulla crescita, dove i conti tornano solo perché i prezzi restano alti, mentre il potere d’acquisto delle famiglie continua a cadere”. Così il deputato del Partito democratico Silvio Lai nel suo intervento in Aula sul Dpfp 2025.

“Oggi il Governo si vanta dei conti in ordine, dello spread in discesa e del giudizio positivo delle agenzie di rating, come se fossero loro a dover certificare la giustizia sociale di un Paese. Ma non era questo il tono delle promesse elettorali quando si gridava contro l’austerità e oggi si rifugia nella prudenza. Una prudenza che non è responsabilità, ma assenza di coraggio, paura di scegliere, paura di cambiare. Quella che il governo definisce stabilità è solo conservazione di interessi consolidati, difesa di chi ha già vinto. Non si toccano le rendite, non si tocca chi ha di più senza merito, non si tocca chi si è arricchito nelle crisi, durante la pandemia e con la guerra". "Il governo che si è presentato come quello della discontinuità è diventato il governo dell’immobilismo che rinvia e si limita a galleggiare mentre il Paese arretra", conclude.